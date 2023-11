Juve, due nomi per il mercato di gennaio: Kalvin Phillips e Sancho. Entrambi potrebbero arrivare in prestito

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ospite di TV Play ha fatto il punto sul calciomercato della Juve.

I bianconeri valutano per gennaio due soluzioni per gennaio provenienti dalla Premier League: si tratta di Kalvin Phillips e Sancho. Per entrambi la soluzione sarebbe quella del prestito.

