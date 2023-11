Fabrizio Romano ha detto il suo riguardo al rinnovo di Denzel Dumfries, l’Inter sta pensando al prolungamento

PAROLE – «L’Inter continua a discutere con gli agenti di Denzel Dumfries dopo l’incontro andato in scena un mese fa: non c’è ancora un accordo totale ma il dialogo prosegue, non c’è fretta vista la scadenza non imminente ma il club vuole premiare l’olandese con un piccolo ritocco allo stipendio e un contratto più lungo».

L’articolo Rinnovo Dumfries, manca l’accordo: l’idea dell’Inter proviene da Inter News 24.

