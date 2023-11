Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter ha parlato sulla Rai nel corso del programma ‘La politica nel pallone’

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter ha parlato sulla Rai nel corso del programma ‘La politica nel pallone’. Le sue dichiarazioni sui nerazzurri e Lautaro:

PAROLE – «Lautaro Martinez da un punto di vista umano mi ricorda Rummenigge, sono due giocatori che costituiscono un esempio per la squadra e non solo. Il valore del Toro? 150 milioni è una cifra secondo me giusta per un giocatore ancora giovane e con un grande futuro. Scudetto? L’Inter la vedo benissimo quest’anno, è la squadra più completa del campionato. Sono certo che farà molto bene perché è forte non soltanto nei suoi titolari, ma anche nelle riserve».

L’articolo Pellegrini: «Lautaro come Rummenigge. Valore? 150 milioni…» proviene da Inter News 24.

