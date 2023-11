Il Salisburgo sta preparando la sfida contro l’Inter ma il tecnico Struber dovrà rinunciare a Kjaergaard

Il giocatore resterà ai box per tutto il 2023 per la lussazione a una spalla. Oltre a lui mancheranno altri giocatori: Dijon Kameri, Sekou Koita, Bryan Okoh, Kamil Piatkowski, Aleksa Terzic e Lukas Wallner. In dubbio anche Solet.

L’articolo Salisburgo, verso l’Inter: Kjaergaard out, fuori altri sei proviene da Inter News 24.

