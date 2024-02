L’allenatore Gigi Cagni ha voluto dire sulla lotta scudetto in Serie A ormai chiusa dall’Inter e sul cammino del Milan di Pioli

Intervistato in esclusiva da MilanNews24, Gigi Cagni parla del campionato di Serie A, con l’Inter ormai in fuga solitaria su Juve e Milan.

CAMPIONATO CHIUSO? – «Il discorso scudetto è finito da un po’, non c’è nessuna altra squadra per quello, solo l’Inter e basta, nessuna può batterla. Per quanto riguarda l’Europa League, per me tecnicamente sì, ha 15-16 giocatori di livello e ce la può fare. Deve esserci una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente, una squadra diversa da quella che si è vista contro il Monza, ma sarà così. Ogni partita devi giocarti tutto quello che hai».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI CAGNI.

L’articolo Cagni chiude i discorsi: «Campionato chiuso? C’è solo l’Inter, nessuno può batterla per questo motivo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG