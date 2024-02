L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha detto la sua sul match di domani e sui suoi primi mesi a Milano.

Oltre a Simone Inzaghi anche Marcus Thuram ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l’Atletico Madrid; ecco le sue dichiarazioni. “Ci concentriamo su di noi. Dobbiamo essere molto seri, lavorare come fatto da inizio stagione e giocare una buona partita in casa nostra”.

Come marcare Griezmann

“E’ un giocatore incredibile, ma si risolve da squadra. Vedremo cosa farà domani”.

Sul suo essere sempre allegro

“Non sono diventato pazzo (ride, ndr). Mi trovo bene con i compagni, siamo amici anche fuori dal campo ed è bellissimo così”.

Marcus Thuram

Il rapporto con i compagni di reparto

“Lautaro è tra i migliori al mondo, se non il migliore attaccante. Giocare con lui è semplice, conosciamo entrambi le nostre caratteristiche e lavoriamo insieme per migliorare la squadra. Alexis in squadra è un onore, sappiamo la carriera che ha avuto e le squadre in cui ha giocato. E’ un grande campione, come dice spesso, e con lui si impara tanto”.

Sull’Atletico Madrid

“Gioca e palleggia bene, ha attaccanti forti e dobbiamo stare attenti anche alle ripartenze”.

Un giudizio su Mkhitaryan

“E’ un giocatore incredibile, gioca molto bene da inizio stagione. Proviamo a cercarci tanto in campo”.

La qualità migliore di Inzaghi

“E’ molto franco, ci dice quello che deve ogni volta senza aspettare”.

Su cosa crede di dover migliorare

“Attaccare la porta. Mi fa piacere perché c’è tanto da fare”.

