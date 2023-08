L’allenatore Gigi Cagni si è espresso sulla possibile trattativa tra Juventus e Chelsea con lo scambio tra Vlahovic e Lukaku

Ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni pone l’accento sullo scambio Vlahovic-Lukaku imbastito tra Juventus e Chelsea in questa finestra di mercato:

LE PAROLE- «Io sono drastico, prima scelgo l’uomo e poi il calciatore. Se scelgo il primo, Lukaku non lo sceglierei mai. Vlahovic? Bisogna sapere la verità. Non puoi dare via uno giovane pagato tanto per un ultratrentenne. E’ uno scambio che non ha senso. Uno che tradisce più di una volta sai che lo rifarà poi. Giuntoli ha dimostrato di essere un grande, per me sta dando in pasto ai giornali questo ma si muove su altri fronti»

