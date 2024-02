Luigi Cagni, allenatore, ha parlato in esclusiva a MilanNews24 della sfida di ieri sera tra Monza e rossoneri

Il Milan sembrava aver trovato continuità in questo 2024 poi il nuovo stop contro il Monza. Difesa troppo fragile, troppo turnover, che ne pensa

«Quando ci sono le coppe di mezzo è molto difficile poi valutare, la cosa che mi stupisce è che le “riserve” del Milan non sono all’altezza del Monza, sia mentalmente che fisicamente. Una squadra come il Milan, che deve avere un organico di 20-22 giocatori, non può averne solo 15 di grande livello».

Ancora una espulsione, è la seconda squadra in tal senso a subirne così tante. Come si spiega

«Vuol dire che è una squadra nervosa, una squadra che in certi momenti perde la tranquillità, la serenità. Questo è un problema per una squadra che vuole vincere, che vuole raggiungere cose importanti. Mi stupisce che Pioli non riesca, dopo tanti anni, a gestire una cosa così aggiunta al fatto, nella gestione parlo, che c’è anche Ibrahimovic».

