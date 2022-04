Il difensore del Milan, ieri capitano, Davide Calabria non ha recriminato più di tanto sul goal annullato alla sua squadra durante il derby perso 3-0.

Davide Calabria ha analizzato così la gara persa contro l’Inter ieri sera a Sky Sport. “La squadra è forte e deve ripartire. Possiamo recriminare e mangiarci le mani, ma da mercoledì si deve tornare a pensare al campionato. Non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, ma dobbiamo lavorare più di prima e ripartire subito“.

“Il risultato è pesante, ma per quello che abbiamo fatto vedere non meritavamo di perdere così. Dobbiamo essere più fiduciosi e più concreti, anche se l’Inter è stata brava a chiudere la partita. Il gol annullato? Dal vivo mi sembrava valido, non ci sono state proteste se non per un fallo di mano. Handanovic non ci sarebbe mai arrivato. Le sensazioni erano altre, ma alla fine sono scelte, non so se siano giuste. Inter favorita per il campionato? Noi ci crediamo, questo è sicuro“.

