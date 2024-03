Il capitano del Milan Davide Calabria ha fatto un primo bilancio della sua carriera.

Radio Serie A ha intervistato Davide Calabria che ha mostrato tutto il suo milanismo. “Il Milan è tutto, è stata la mia vita. Sono cresciuto in una famiglia milanista e andavo allo stadio prima di indossare la maglietta. E’ stato il mio percorso di crescita da quando avevo undici anni. Sono milanista da prima, mio zio ci ha provato con la Juve ma non ha funzionato. La prima volta a San Siro a 6 anni in Champions. Era il Milan di Ancelotti, una squadra incredibile: tra le più grandi della storia del calcio“.

I sogni

“Il mio sogno era quello di arrivare a giocare in Serie A: penso di avere una letterina anche da qualche aprte in cui dicevo di sognare di giocare la finale di Champions League… senza sembrare arrogante, ci ho sempre creduto. Questa cosa mi ha portato a uscire alla lunga rispetto ad altri ragazzi che avevano più talento. Piano B? Avevo spinto per la scuola di agraria e sono sempre appassionato del mondo del vino . Tutt’ora mi appassiona. Sapevo che era o il calcio o quest’altra strada“.

Persone decisive per la sua crescita

“Direi Inzaghi, quello che mi ha messo titolare e mi ha tenuto fisso. Lo switch lo ha avuto con lui e poi mi ha fatto esordire in prima squadra. Direi anche Brocchi, perché nel metodo di gioco è stato molto utile a livello pratico e di intelligenza tattica“.

La vittoria dello Scudetto

“E’ stato il momento più alto. Arrivare a vincere dopo un periodo di difficoltà, è stato un bel percorso, soprattutto per me che arrivavo dal settore giovanile. Un’annata bellissima anche a livello umano, si sono creati bei legami con quei giocatori. Avere la foto qua a Milanello è stato bellissimo e spero di appenderne altre. A livello umano c’è stata una vibe super positiva, ci siamo trovati bene tutti anche chi giocava meno che è fondamentale“.

