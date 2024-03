L’esperto di mercato Matteo Moretto rivela interessanti notizie sul contratto dell’olandese del Bologna.

Matteo Moretto ha parlato a Radio Rossonera del mercato del Milan; ecco le sue dichiarazioni. “Kirovski ricoprirà un ruolo tra settore giovanile e prima squadra, è voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic, mancano solo le firme. Non ha esperienza all’interno del calcio europeo quindi avrà bisogno di ambientarsi. Sarà il braccio destro di Ibrahimovic”.

Sul prossimo allenatore

“Bisogna aspettare ancora questo mese perché il Milan si gioca tanto. Ad oggi non ci sono grandi novità, a febbraio ho parlato di Lopetegui perché so che la società ne apprezza molto le caratteristiche. Vediamo questo mese di aprile, da aprile in poi si capirà bene quale sarà la sorte della panchina del Milan”.

Joshua Zirkzee

Il futuro numero 9

“L’addio di Giroud si annusava da un po’, è da un po’ di settimane che il Milan sta lavorando sull’attaccante. Zirkzee è l’unico vero nome su cui sta lavorando il Milan, c’è consenso totale in società su di lui. La carta che si giocherà il Milan è il progetto, un progetto fatto su misura per Zirkzee. L’olandese vuole la Champions ed essere titolare della squadra in cui andrà. Il Milan proverà ad offrire delle contropartite più una somma di denaro che potrebbe arrivare a 30 milioni. Attenzione io ribadisco una cosa: la clausola di Zirkzee di 40 milioni non vale solo per il Bayern Monaco, ma per tutte le squadre! C’è la concorrenza della Premier, ma Zirkzee vorrebbe continuare in Italia”.

