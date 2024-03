L’attaccante olandese sarà al centro del prossimo mercato estivo: piace tanto ai dirigenti rossoneri ma strapparlo agli emiliani non sarà semplice.

Joshua Zirkzee sembra attirare l’interesse di molti top club europei e il Milan è tra questi. L’olandese è il prototipo dell’attaccante moderno perché segna gol, fa assist, è fisico, veloce e bravo di testa. Alla sua seconda stagione a Bologna è esploso con 10 gol e 6 assist in 27 partite tra tutte le competizioni. Da mesi il mondo intero osserva le sue qualità: ogni settimana arrivano al Dall’Ara gli scout dei migliori club tedeschi, spagnoli, inglesi e francesi e le relazioni sono sempre positive. Lo stesso Geoffrey Moncada lo ha osservato di persona più volte.

Geoffrey Moncada

L’offerta rossonera

Zirkzee è il nome di punta nella lista del Milan per l’estate. I rossoneri sono a caccia di un attaccante e l’olandese è il giocatore che mette tutti d’accordo: la dirigenza è pronta a sacrificare Colombo, valutato intorno ai 15 milioni, per investire nel 22enne 45-50 milioni. Nella trattativa potrebbe entrare anche il nome di Alexis Saelemaekers; il belga attualmente è in prestito con diritto di riscatto ai rossoblù che a loro volta sono soddisfatti delle sue prestazioni e vogliono trattenerlo.

Derby italiano

L’altro club italiano che sta seguendo gli sviluppi legati al futuro di Zirkzee è il Napoli: gli azzurri hanno individuato in lui il sostituto ideale di Victor Osimhen che probabilmente lascerà la Serie A in estate. Nei mesi scorsi il presidente Aurelio De Laurentiis si era informato sul giocatore e ci sono stati contatti diretti con il Bologna per capire quali siano i margini per un’eventuale trattativa. Per il momento il Bologna ha rinviato all’estate ogni discussione sul futuro dell’ex Bayern Monaco; la squadra è tutta concentrata sulla lotta per un posto in Champions League.

L’articolo Il Milan ha pronta l’offerta per Zirkzee ma c’è l’insidia Napoli proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG