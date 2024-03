L’attaccante serbo potrebbe essere vicino a guadagnarsi la riconferma anche se notizie più precise potranno esserci solo fra diverse settimane.

La stagione di Luka Jovic è stata condizionata da alti e bassi ma parrebbe che il Milan abbia quasi preso una decisione definitiva sul suo futuro. I rossoneri sicuramente compreranno un attaccante giovane che nelle idee della dirigenza dovrà fare il titolare ma tutto sommato resta l’apprezzamento per il rendimento del serbo.

La situazione

Appare ormai certo che Olivier Giroud si unirà al Los Angeles FC in estate dopo la scadenza del suo attuale contratto col Milan: questo potrebbe incidere non poco sulla situazione del serbo. Il sostituto del francese comunque non dovrebbe essere lui: il titolare almeno sulla carta sarà il 9 che arriverà dal mercato. Gli obiettivi della dirigenza restano quelli che vi menzioniamo ormai da settimane, ovvero Gyokeres, Zirkzee e Sesko su tutti.

Luka Jovic

Scenari futuri

Jovic si è rivelato decisivo in più occasioni in questa stagione anche se più dalla panchina che da titolare. Offrirgli un rinnovo del contratto attuale che scade a giugno, soprattutto dopo aver considerato il prezzo che potrebbe richiedere un eventuale sostituto, avrebbe molto senso. Arrivato nell’ultimo giorno del mercato estivo tra lo scetticismo generale, dopo la partita contro il Borussia Dortmund il rendimento dell’attaccante è cambiato radicalmente: l’ex viola ha chiuso alla grande il 2023. Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan quindi sembrerebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto per un’altra stagione.

L’articolo Milan orientato a rinnovare il contratto a Jovic proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG