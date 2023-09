Di Vaio ha parlato in conferenza nel giorno della presentazione di Riccardo Calafiori, accostato anche al Milan sul mercato

Le parole di Di Vaio in conferenza nel giorno della presentazione di Riccardo Calafiori, accostato anche al Milan sul mercato:

«Riccardo é un ragazzo italiano che conosciamo e conoscete tutti. É stato molto forte nelle sua carriera, si é messo in mostra con la Roma poi ha subito un brutto infortunio che lo ha condizionato. Lo scorso anno é stato uno dei motivi dei nostri tanti viaggi a Basilea insieme a altri suoi compagni. Ha avuto una evoluzione anche come difensore centrale dimostrando una crescita nella sua duttilità. Quest’anno si sono create le condizioni per un investimento importante su di lui, perché crediamo nelle potenzialità del giocatore che rappresenterà il futuro del nostro club. É uno dei giocatori italiani di grande prospettiva. Siamo molto contenti che sia arrivato»

