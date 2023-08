Calafiori Milan, è lui la prima scelta! E a queste condizioni si può chiudere la trattativa con il Basilea: le ultime

È Riccardo Calafiori la primissima scelta del Milan per quanto riguarda il ruolo di vice Theo Hernandez. A riportarlo è Sport Mediaset, che fornisce preziosi aggiornamenti sull’affare.

I rossoneri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto in modo da valutarlo tutta la stagione e decidere se procedere all’acquisto, mentre il Basilea spinge per la cessione a titolo definitivo.

