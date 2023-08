Calciomercato Bologna, sfuma un altro obiettivo per l’attacco della squadra di Motta: ecco di chi si tratta

Il Burnley ha confermato in queste ore l’arrivo in attacco del giovane Wilson Odobert, 18enne talentino in forza al Troyes.

Il 18enne, protagonista nell’ultima stagione di Ligue 2, era stato accostato anche al Bologna, che vede così sfumare un possibile colpo per rinforzare il reparto offensivo.

