Il giornalista Luca Calamai si è espresso a Tmw Radio sul grande lavoro svolto da Beppe Marotta nella dirigenza dell’Inter in questi anni

Calamai si è espresso così sulle tante idee sviluppate da Marotta per il calciomercato Inter:

IDEE – «La società ha le casse vuote? La società deve rientrare ogni anno di tanti milioni? Nessun problema. Marotta vende a peso d’oro Onana e si affida a Sommer, pagato spiccioli ma capace di fare la differenza ogni giorno di più. L’Inter non può permettersi un bomber da cinquanta e più milioni? Nessun problema Marotta va a pescare a costo zero Thuram che è uno dei grandi protagonisti del campionato. Ero già convinto che i Direttori fossero più importanti dei centravanti. Ora lo sono ancora di più. Il calcio italiano è in bolletta. Per reggere il confronto in Europa deve inventarsi in ogni momento buone idee. Quelle che ha messo in campo Marotta».

L’articolo Calamai: «Marotta Dirigenti come lui sono…» proviene da Inter News 24.

