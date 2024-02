L’uomo mercato della Salernitana ed ex Inter Walter Sabatini si è espresso sull’esonero di Filippo Inzaghi dai campani

Sabatini ha commentato così l’addio di Filippo Inzaghi alla Salernitana, prossima avversaria dell’Inter:

L’ADDIO – «Mi scuso con Inzaghi perché non l’ho aiutato abbastanza. Il mercato di gennaio l’ho portato avanti a rilento per una serie di contraddizioni ed episodi sfavorevoli che mi hanno condizionato. A inizio gennaio dovevo portare dei giocatori, ma non ci sono riuscito e così non ho aiutato un allenatore in difficoltà. Mi scuso con lui dal punto di vista umano e professionale»

