Calamai su Rennes Milan: «Se Pioli vuole vincere l’Europa League deve…». Le parole del giornalista

Luca Calamai è intervenuto a TMW Radio per analizzare il sorteggio di Europa League del Milan contro il Rennes.

PAROLE – «Il Rennes gioca un calcio offensivo ma del Milan mi chiedo: che cosa vuole fare? Qual è la strategia A caldo Pioli ha detto che vuole vincere l’EL, ma oggi se il Milan vuole provare a rimettersi in corsa in campionato forse deve fare una scelta forte sulla coppa. Se vuole vincere l’EL, abdicherebbe al risalire ancora la corrente in campionato».

The post Calamai su Rennes Milan: «Se Pioli vuole vincere l’Europa League deve…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG