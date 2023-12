Milan Monza, Simic come Maldini: ben 3 rossoneri con lo stesso cognome nella storia del club. La statistica

Con il match di Serie A tra Milan e Monza e l’esordio di Simic si è eguagliato un nuovo record. Come riportato da Giuseppe Pastore è il terzo giocatore con il cognome Simic a giocare con la maglia del Milan proprio come i Maldini, nonostante nel primo caso non ci siano legami familiari.

PAROLE – «Con l’esordiente Jan-Carlo dopo Dario e Stefan (una presenza nel 2018-19), il cognome Simic eguaglia il cognome Maldini come numero di esponenti nella storia del Milan».

