Calcio estero, al via i campionati in Inghilterra, Spagna e Francia: i risultati della Premier League, LaLiga e Ligue 1

In attesa dell’inizio della Serie A, in Europa tre dei cinque massimi campionati hanno già dato il via. Premier League, LaLiga e Ligue 1 sono cominciate nello scorso weekend e già si sono viste le prime sorprese – con PSG e Barcellona che hanno steccato la prima, entrambe con uno 0-0 – e le conferme di big come Manchester City e Real Madrid. Di seguito tutti i risultati della prima giornata in Inghilterra, Spagna e Francia.

PREMIER LEAGUE

Burnley-Manchester City 0-3

Arsenal-Nottingham Forest 2-1

Sheffield United-Crystal Palace 0-1

Bournemouth-West Ham 1-1

Brighton-Luton Town 4-1

Everton-Fulham 0-1

Newcastle-Aston Villa 5-1

Brentford-Tottenham 2-2

Chelsea-Liverpool 1-1

Manchester United-Wolverhampton 1-0

LaLIGA

Almeria-Rayo Vallecano 0-2

Siviglia-Valencia 1-2

Real Sociedad-Girona 1-1

Las Palmas-Maiorca 1-1

Atletico Bilbao-Real Madrid 0-2

Celta Vigo-Osasuna 0-2

Villarreal-Betis 1-2

Getafe-Barcellona 0-0

Cadice-Alaves 1-0

Atletico Madrid 3-1

LIGUE 1

Nizza-Lille 1-1

Olympique Marsiglia-Reims 2-1

PSG-Lorient 0-0

Brest-Lens 3-2

Nantes-Tolosa 1-2

Clermont-Monaco 2-4

Montpellier-Le Havre 2-2

Rennes-Metz 5-1

Racing Strasburgo-Lione 2-1

