Per i veri appassionati di calcio, ecco un elenco dettagliato di tutte le partite di calcio, italiano e internazionale, del 26 dicembre

Per gli inguaribili appassionati di calcio, queste sono tutte le partite, sia di calcio nazionale che internazionale, che verranno disputate oggi, 26 dicembre 2023. Oggi non scende in campo la Serie A e nemmeno l’Inter, ma è il boxing day in Premier League, in Serie B e non solo.

12.30 Reggiana-Catanzaro (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.30 Newcastle-Nottingham Forest (Premier League) – SKY SPORT UNO

13.30 Preston-Leeds United (Championship) – DAZN

15.00 Zona Gol Serie B – DAZN

15.00 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

15.00 Spezia-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

15.00 Brescia-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

15.00 Feralpisalò-Venezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

15.00 Lecco-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

15.00 Ternana-Pisa (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

15.00 Cosenza-Como (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

15.00 Ascoli-Cittadella (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 257)

16.00 Bournemouth-Fulham (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.00 Sheffield United-Luton (Premier League) – SKY SPORT MAX

18.00 Palermo-Cremonese (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

18.30 Burnley-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO

20.30 Sampdoria-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Ipswich Town-Leicester City (Championship) – DAZN

21.00 Manchester United-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT UNO

