Intervistato da Sportitalia, Guillermo Giacomazzi ha detto la sua sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A tra Inter e Juve, soffermandosi poi su alcuni singoli nerazzurri come Lautaro Martinez.

LOTTA SCUDETTO FRA INTER E JUVE – «L’Inter è una squadra fortissima. Anche le poche volte che non vince, la squadra avversaria solitamente ha sofferto tanto per portarle via punti. E’ compatta, intensa, qualitativa. Sa cosa deve fare quando ha la palla ed anche quando non ce l’ha. Il suo allenatore le ha dato una identità, trasmettendo dei concetti, principi molto chiari. E quando qualcuno è in giornata no, ha vicino dei compagni che possono risolvere la partita. Faccio tre nomi in particolare».

I SINGOLI NERAZZURRI – «Lautaro, Thuram che ha avuto un impatto incredibile, Calhanoglu: sono giocatori di classe enorme che stanno giocando a livelli molto alti. Sarà durissima impedire di vincere lo Scudetto all’Inter».

IL PARAGONE TRA LAUTARO E LUIS SUAREZ – «Quando i centravanti segnano tanto vengono sempre messi a paragone con altri campioni. C’è una somiglianza per alcune loro caratteristiche. Suarez è più fisico, forte fisicamente, ma leggermente meno qualitativo di Lautaro. Questo non significa che come numeri sia meglio uno dell’altro, ma Lautaro lo vedo leggermente meglio a collegare il gioco. Sono due attaccanti stratosferici ed è difficile poi dire chi sia meglio per mezzo punto in più dell’altro».

LA CRESCITA DI LAUTARO – «Sì, sta facendo vedere di essere davvero un attaccante moderno. Un centravanti va visto a 360 gradi e vi invito ad osservare i movimenti che fa: lui sta maturando da questo punto di vista e sta migliorando tanto a livello di continuità, la cosa più difficile da mantenere».

