L’ex giocatore dell’Inter Romelu Lukaku rischia di rimanere senza squadra. L’allenatore della Juve chiude al trasferimento: le parole

A margine dell’amichevole tra Juventus e Atalanta, terminata con un pareggio a reti bianche, Max Allegri spende qualche parola anche sul mercato e sull’ex giocatore dell’Inter Lukaku, accostato di recente ai bianconeri:

LUKAKU- «Sono contento dei giocatori che ho, difficilmente arriveranno giocatori nuovi. Ci sono dei giocatori che cresceranno molto e che ci daranno una mano. Se firmerei per iniziare con questo fruppo? Io credo che inizieremo con questo perché siamo coperti in tutti i puoi, poi la società continuerà a fare il suo lavoro come sempre»

