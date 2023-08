Charles De Ketelaere è ormai vicinissimo a dire addio al Milan, dopo una sola stagione. Il belga è ad un passo dall’Atalanta

Dopo una sola stagione fallimentare, condita da 40 presenze totali (molte delle quali dalla panchina), Charles De Ketelaere lascerà il Milan. Accordo trovato per il suo passaggio all’Atalanta.

Come riferisce Calciomercato.com, la volontà del belga è sempre stata chiara: ovvero quella di rimanere in Italia per avere una seconda occasione. Per questo motivo non hanno mai preso veramente quota le ipotesi PSV e Lens che si erano interessate al giocatore.

