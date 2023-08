Alcune novità sul fronte attacco per Milan potrebbero arrivare da Mehdi Taremi, obbiettivo dei rossoneri: le ultime

Mehdi Taremi resta uno dei nomi in orbita Milan come ultimo colpo in attacco. Sul centravanti del Porto c’è l’interesse di parecchie squadre, tra cui Inter e Tottenham.

Come riferisce dal Portogallo il quotidiano O Jogo, l’intenzione di base dell’iraniano sarebbe quella di restare sotto la guida di Conceição, ma sarebbe anche stuzzicato dall’idea di giocare per squadre più blasonate.

