Con l’apertura della finestra di calciomercato, Criscitiello ha detto la sua sui possibili colpi dell’Inter e degli altri club di Serie A

Intercettato da Radio Sportiva, Michele Criscitiello parla così dell’apertura della finestra di calciomercato e delle piste seguite dall’Inter.

LE PAROLE – «Che mercato mi aspetto? I soldi per i botti veri non ci sono, e a gennaio raramente li abbiamo visti. Però ci sono delle occasioni. Secondo me sarà un mercato intenso, ovviamente con i soliti problemi economici, ma ci possiamo divertire. Non dico che lo scudetto sia appeso ad un filo ma, rispetto all’anno scorso, non sappiamo se sarà dell’Inter o della Juventus. La sorpresa non ci sarà perché tanto o va a Torino o va a Milano. Lautaro Martinez è il giocatore più fondamentale, importante e decisivo del nostro campionato. Lo sta dimostrando. La gestione di Romelu Lukaku per tutta l’estate, e non parlo solo del calciatore, non è stata granché».

L’articolo Calciomercato, Criscitiello non prevede grossi colpi: ecco perchè proviene da Inter News 24.

