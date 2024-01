L’attaccante dell’Atletico Madrid Alvaro Morata ha rivelato che sarebbe potuto diventare un giocatore nerazzurro.

Alvaro Morata ha parlato molto di Inter in un’intervista rilasciata ad AS; chiaramente l’argomento non sono solo i prossimi ottavi di Champions League. “Sì, l’Inter è una grande squadra. Sarà difficile, ma sono sicuro che non volessero giocare contro l’Atlético. Beh, certo che no, lo so. E’ una sfida che potrebbe benissimo essere una semifinale o addirittura una finale di Champions League. E’ quello che dobbiamo fare, affrontarlo per quello che è, due partite che se vinciamo guadagneremo più potere nella competizione. Sono i finalisti della scorsa edizione”.

Il retroscena

“Ho un ottimo rapporto con l’allenatore e anche con il direttore sportivo. Marotta mi ha preso alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che erano vicini. Fortunatamente avevo diverse opzioni, ma quando ho parlato con l’allenatore e con Gustavo, la decisione migliore è stata quella di restare all’Atlético”.

Giuseppe Marotta

Cosa avvenne

“È stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L’ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso dentro. L’ho sempre detto. In altre occasioni in cui non mi sentivo così, la cosa più bella per me e anche per la società è stata la mia partenza per cercare altro. Ma quest’estate è stato fatto tutto perché potessi restare”.

L’articolo Morata: “Sono stato molto vicino all’Inter, la sfida di Champions potrebbe essere una semifinale” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG