Paolo De Paola ha parlato del campionato e delle ambizioni di Inter e Juve, mettendo a paragone i due club: ecco come

Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Paolo De Paola pone l’accento su Inter e Juve e il duello per lo scudetto.

LE PAROLE – «L’Inter di Inzaghi è una conferma importante ma ora vale solo un discorso, come per Allegri: devono vincere lo Scudetto, uno dei due a fine stagione rimarrà deluso. La Juve non ha alibi dopo due anni di delusioni, e l’Inter con una squadra così al top deve arrivare fino in fondo».

L'articolo De Paola su Inter e Juve: «Per Inzaghi e Allegri vale un solo discorso» proviene da Inter News 24.

