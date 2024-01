Si avvicina sempre più il tempo della verità: il presidente nerazzurro deve restituire una grossa somma al fondo californiano o perderà il controllo del club.

Regna grande incertezza sul futuro societario dell’Inter ed i rumours si sprecano in tal senso: dalla Cina non filtra nulla ma a maggio Steven Zhang dovrà risarcire il debito di 275 milioni contratto con Oaktree nel 2020. La cifra nel frattempo con gli interessi del 12% è arrivata a quasi 400 milioni di euro e ci sono 3 ipotesi per il futuro.

Sede Inter

Gli scenari

Li cita La Repubblica di oggi: il presidente sta cercando ormai da mesi se non anni di rifinanziare il debito, se ciò non avvenisse il club potrebbe essere ceduto prima della primavera, cosa ritenuta al momento alquanto improbabile. Se non si verificasse nessuna delle due cose sopraelencate, infine, sarebbe Oaktree a diventare il proprietario del club come avvenne al Milan che passo da Yonghong Lee al fondo Elliot con la piccola differenza che Oaktree parrebbe non voler tenersi la squadra e quindi cercherebbe subito un compratore.

Le mosse di Suning

Secondo il quotidiano Zhang si sarebbe dato febbraio come scadenza per la ricerca di un finanziamento, anche perché poi ci vorrebbero tempi tecnici per negoziazioni ed altre cose burocratiche. L’attuale presidente potrebbe riuscire a finanziare il debito con un tasso di interesse tra il 16 ed il 18%; improbabile ma non impossibile l’ipotesi che vede Suning estinguere il debito di tasca propria.

L’articolo Inter: il tempo stringe per Zhang, ecco i suoi piani per il futuro proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG