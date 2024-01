Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Liga contro il Maiorca

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Liga contro il Maiorca del suo rinnovo di contratto.

PAROLE – «Rinnovo? Sono molto felice, è stato semplice e veloce. Io non avevo fretta, ma è prezioso sapere che il club volesse continuare col mio lavoro. E vi posso confermare che questa è la mia ultima panchina, anche se non so quando finirò. Potrei essere ancora qui dopo il 2026, dipenderà dai successi che riusciremo a ottenere. Mi piace Madrid, rimarrei volentieri anche nel 2027 e 2028…».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG