Il Torino ha esercitato l’opzione del rinnovo di contratto di Mergim Vojvoda. Il giocatore granata ha prolungato fino al 30 giugno 2025

Il Torino ha esercitato l’opzione del rinnovo di contratto di Mergim Vojvoda. Il giocatore granata, secondo quanto riportato da Sportitalia, ha prolungato fino al 30 giugno 2025.

Il laterale kosovaro, che era in scadenza a giugno 2024, ora è legato al club granata per un’altra stagione. Con questo rinnovo, il Torino ha dunque evitato una sua partenza a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG