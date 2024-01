L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha commentato la mezza battuta d’arresto dei nerazzurri contro il Genoa.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul derby d’Italia in ottica Scudetto. “Non si può mica vincere sempre. L’Inter a Marassi ha trovato un avversario molto determinato, che correva e pressava. Una partita difficile su un campo difficile. Non la considero una frenata. Semmai bisogna stare attenti agli alti e bassi, alla discontinuità che nella passata stagione ha caratterizzato il cammino della squadra di Inzaghi. Ma adesso non mi pare che il pericolo ci sia”.

Marko Arnautovic

L’assenza del Toro

“Col Genoa Thuram mi è parso meno brillante del solito, ma è stato bravo Arnautovic. Non penso che Lautaro stia fuori in eterno e quindi il problema si sgonfia sul nascere. Certo, la coppia Thuram-Lautaro è perfetta perché il francese completa l’argentino. Thuram è rapido, fa molto movimento, è bravo di testa: si è integrato alla grande e partecipa. È un attaccante molto intelligente, proprio quello che serviva”.

Calendario intasato

“Questo è il vero handicap dei nerazzurri. Si gioca tanto, secondo me si gioca troppo e c’è poco tempo per recuperare e per allenarsi. Simone Inzaghi dovrà gestire con accortezza le energie, sia quelle fisiche sia quelle psicologiche. In primis per evitare gli infortuni, e poi per dare quel giusto momento di pausa quando vede che un giocatore è un po’ stanco. La Juve, senza le coppe, è molto avvantaggiata nella volata scudetto che presumibilmente vivrà il periodo decisivo all’inizio della primavera”.

L’articolo Sacchi: “A Genova non è stata un frenata ma bisogna stare attenti alla discontinuità” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG