Calciomercato Fiorentina, un ex Milan nel mirino! Cosa succede. L’ex centrocampista è conteso da più club europei

Secondo quanto riporta il giornalista Sacha Tavolieri, il PSV Eindhoven discute sempre con la Wolfsburg per Aster Vranckx. La squadra olandese non sarebbe l’unica interessata.

Anche la Fiorentina ha mostrato interesse per il centrocampista ex Milan. Non è una priorità, però, per la squadra di Italiano. Un terzo scenario, tuttavia, potrebbe riguarda il giocatore: il Wolfsburg è convinto del giocatore e vorrebbe trattenerlo.

