Calciomercato Frosinone, in arrivo dalla Georgia Kvernadze: ala come Kvara, ha lo stesso procuratore e sogna di replicare i suoi successi

Il Frosinone fa affari in Georgia sperando trovare il nuovo Kvaratskhelia. Come riportato dal Corriere dello Sport, i ciociari ha comprato Giorgi Kvernadze.

Classe 2003 e ala sinistra come il connazionale del Napoli, con lui condivide anche il procuratore, Mamuka Jugeli e la squadra in cui è esploso, la Dinamo Batumi in cui ha mosso i primi calci il numero Kvara.

