Calciomercato Genoa, George Puscas sta ultimando le visite mediche, dopodiché ci sarà la firma per l’ex attaccante del Pisa

Sono iniziate in mattinata le visite mediche per George Puscas con il Genoa. L’attaccante ex Pisa e Reading firmerà nel pomeriggio con i grifoni.

Il Genoa è scatenato sul mercato perchè oltre all’ex Pisa ha chiuso per il ritorno di Strootman.

L’articolo Calciomercato Genoa, iniziate le visite mediche per Puscas proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG