Arrigo Sacchi è tornato a parlare del suo Milan: grande orgoglio per essere stato definito il miglior club di tutti i tempi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del suo Milan:

«Per France Football e per l’Uefa siamo il primo club (di tutti i tempi, ndr), non l’ho detto io. Quando firmai al Milan, Berlusconi mi disse; “Dobbiamo essere campioni del mondo”. Siamo andati oltre il sogno. Ancelotti mi ha confessato di non aver capito la grandezza di quello che stavamo facendo. Se per questo, neanch’io».

The post Sacchi: «Il mio Milan primo club di tutti i tempi? Non l’ho detto io…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG