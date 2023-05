L’approdo del nuovo Ds a Napoli potrebbe favorire l’arrivo del portiere nel mirino nerazzurro

Sarà Pietro Accardi l’uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per rimpiazzare la partenza di Cristiano Giuntoli, in procinto di firmare con la Juventus.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione potrebbe interessare anche l’Inter, poichè Accardi, attuale ds dell’Empoli, potrebbe facilitare l’arrivo di Guglielmo Vicario in quel di Napoli, in caso di partenza di Meret. I nerazzurri osservano da spettatori.

