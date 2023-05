Arrivano gli ultimissimi aggiornamenti di Sky Sport: Leao non dovrebbe essere impiegato nella gara tra Milan e Inter

Stando alle ultime di Sky Sport riportate da Manuele Baiocchini, Pioli non dovrebbe schierare Leao dal primo minuto. Milan-Inter dunque dovrebbe essere senza il portoghese, che non avrebbe recuperato in tempo dall’elongazione.

L’articolo Milan-Inter, le ultimissime: Leao verso il forfait proviene da Inter News 24.

