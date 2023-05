Il presidente della regione Lombardia ha espresso la sua gioia per la super sfida di Champions League

Intervistato dai microfoni di MI-Tomorrow , il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il suo parere sulla sfida di stasera tra Milan ed Inter.

LE PAROLE- È un risultato molto importante per la Lombardia, io sosterrò comunque il vincitore nelle finale: se sarà il Milan lo farò da tifoso, se sarà l’Inter da presidente della Regione. Non so se questo potrà essere il ritorno di Milano nell’Olimpo del calcio. Milan e Inter si devono confrontare con squadre che vantano budget dieci volte superiori e questo crea grandi difficoltà. Cosa serve per il rilancio definitivo? Saper gestire la società, dare continuità alla squadra evitando di smantellarla: ci sono 5-6 giocatori imprescindibili, vanno tenuti altrimenti è impossibile alzare il livello

SAN SIRO–Non dico che dev’essere abbattuto, il problema è che non può essere ristrutturato perché sarebbe poco compatibile con lo svolgimento della stagione

