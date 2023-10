Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, lavora sottotraccia per il calciomercato: oggi visionerà un possibile colpo a zero

L’arrivo di calciatori a parametro zero ha contraddistinto il calciomercato Inter degli ultimi anni, regalando a Simone Inzaghi pedine fondamentali come quelle di Mkhitaryan, Calhanoglu e Thuram (per dirne tre). Adesso, il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio si concentra sul prossimo colpo a zero.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il dirigente sarà stasera a Tirana, in occasione di Albania-Repubblica Ceca, per vedere dal vivo uno dei profili seguiti dai nerazzurri, il quale ha il contratto in scadenza per il prossimo anno. Si tratta di Tomas Soucek, centrocampista del West Ham. I nerazzurri potrebbero rappresentare, per il calciatore ventottenne, l’occasione per un ulteriore salto di qualità.

L’articolo Calciomercato Inter, Ausilio in versione osservatore: ecco su chi proviene da Inter News 24.

