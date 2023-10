Il portiere delle Inter Women Sara Cetinja ha parlato del confronto di domani degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Lazio

Attraverso un video pubblicato sui social, il portiere delle Inter Women Sara Cetinja prepara il terreno in vista del match di domani alle 15 con la Lazio.

LE PAROLE- «Il Sassuolo è stato un ottimo avversario, in un campo difficile. Abbiamo fatto 3 punti, che sono molto importanti per noi. Facciamo un bel gioco, spostandoci nelle varie zone del campo. In difesa siamo compatte, abbiamo lavorato tanto su questo.

Ora testa alla Lazio, siamo pronte. Conosciamo le loro qualità, noi siamo determinate a dimostrare che siamo una squadra forte. Teniamo molto alla Coppa Italia, così come al campionato».

