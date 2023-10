Mbala Nzola, attaccante della Fiorentina ed ex killer dell’Inter, ha parlato a Sky Sport rilasciando delle dichiarazioni

Mbala Nzola, attaccante della Fiorentina ed ex killer dell’Inter ai tempi dello Spezia, ha parlato a Sky Sport a margine dell’inaugurazione al pubblico del Viola Park.

«Quando sono entrato qui dentro ho subito detto: ‘Wow!’. Bellissimo, mai vista una cosa del genere. Io mi sento bene, lavoro ogni giorno per ritrovare quello Nzola che tutti conoscono. Non abbiamo limiti. Quando arriverà uno Nzola migliore di quello di adesso spero che potremo arrivare molto in alto».

L’articolo Nzola: «Voglio ritornare il giocatore di prima» proviene da Inter News 24.

