Il calciomercato Inter prende forma, con i nerazzurri che dovranno accelerare i tempi per fornire a Simone Inzaghi una rosa al completo per l’inizio della stagione. In tale ottica, tra gli obiettivi principali c’è l’attacco.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, Florian Balogun resta il primo nome della lista. Piace anche Alvaro Morata ma attenzione a Beto, il quale gode dell’apprezzamento della dirigenza.

