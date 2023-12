Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del calciomercato targato Inter, con la pista Taremi che potrebbe raffreddarsi

Nell’intervento per Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin parla così del calciomercato dell’Inter, concentrato su diversi profili.

LE PAROLE- «Secondo me il club sta ragionando su un altro paio di parametri zero e sta già portando avanti certi discorsi: Djalo sì, Zielinski se non rinnova col Napoli può essere una possibilità. Taremi è un discorso per giugno ma si vedrà»

L’articolo Calciomercato Inter, Biasin: «Taremi? No, i nerazzurri stanno parlanco con…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG