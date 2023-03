C’è distanza tra la dirigenza dell’Inter e Bastoni per l’adeguamento: in caso di mancato accordo c’è l’ipotesi addio

Rimane una certa distanza tra l’Inter e Alessandro Bastoni sul rinnovo del difensore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri rischiano un altro caso Skriniar, con la differenza che se, da qui a gennaio le parti non inizieranno a venirsi incontro, l’addio potrebbe arrivare già in estate.

Il difensore chiede un adeguamento attorno ai 5 milioni – meno della cifra offerta a Skriniar dai nerazzurri – ma la dirigenza non si muove dalla prima proposta di 4 milioni. In caso di cessione, aperta la pista Premier League, con Chelsea e Manchester City in prima linea.

