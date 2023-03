Le parole della moglie di Dani Alves dopo l’arresto del suo ex marito per il presunto stupro a Barcellona. I dettagli

Joana Sanz, ex moglie di Dani Alves, ha parlato a El Programa de Ana Rosa della situazione dell’ex Barcellona.

PAROLE – «Non abbiamo assolutamente niente di cui parlare a proposito di soldi perché noi abbiamo proprietà separate. Non abbiamo niente in comune. L’unica volta che abbiamo parlato di soldi è stato all’inizio di tutta questa situazione, ero sopraffatta e tramite il suo avvocato gli ho chiesto di procurarmi un appartamento a Parigi dove avrei lavorato. Non ho mai avuto bisogno di niente da lui, ognuno di noi ha sempre avuto le proprie cose e il proprio lavoro. Non ho mai voluto lasciare il mio lavoro per vivere del suo. Non lo giudicherò, a questo serve la giustizia. Lo vedrò ogni volta che posso, per sapere comes ta e sentirlo. È una situazione molto complicata, ma sto andando avanti».

