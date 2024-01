Tiene banco la questione calciomercato dell’Inter dopo le prove negative di Arnautovic e Sanchez, è caccia ad un attaccante

L’Inter potrebbe pensare ad un colpo last minute per sistemare l’attacco secondo la Gazzetta dello Sport.

I nerazzurri, delusi da Arnautovic e Sanchez, non ha però budget e potrebbe così pensare ad un attaccante in prestito o a costo zero.

L’articolo Calciomercato Inter, colpo last minute per sistemare l’attacco? Delusione Arnautovic-Sanchez proviene da Inter News 24.

