L’Inter monitora con attenzione anche Tiago Djalò in ottica calciomercato: ecco tutti i dettagli sulla trattativa che fa gola

I nerazzurri cominciano a compiere i primi passi in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Due nomi impellenti: Mehdi Taremi e Tiago Djalò.

Ecco le ultime sul difensore del Lille, direttamente dal Corriere dello Sport:

DJALO E INTER- I dirigenti nerazzurri hanno continuato a mantenere i contatti con gli agenti del portoghese, che è duttile e potrebbe giocare in più posizioni all’interno di una difesa a 3. Prima che si facesse male, i discorsi erano già molto avanzati. Significa che basterebbe poco per raggiungere un’intesa definitiva.

Tiago Djalò, però, ancora non è rientrato in campo. E l’Inter, prima di affondare il colpo, vorrebbe prima verificarne le condizioni. Tuttavia, il tempo rischia di stringere, perché il nome del centrale lusitano è sul taccuino di diversi dirigenti. A quanto pare anche di quelli del Barcellona. Ad ogni modo, in viale Liberazione confidano di essersi guadagnati una posizione di vantaggio. Nel caso, nelle prossime settimane, si valuterà se accelerare, così da scongiurare il pericolo di inserimenti

L’articolo Calciomercato Inter, con Djalò contatti costanti e fitti: le ultime proviene da Inter News 24.

