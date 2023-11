Benchè siano entrambi considerati incedibili per l’Inter, ecco quanto valgono attualmente i cartellini di Lautaro e Thuram

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui due centravanti nerazzurri Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che tanto bene stanno facendo non solo in Serie A, ma anche in Europa.

Con i 17 gol in 13 gare, i due nerazzurri si confermano una delle coppie offensive più prolifiche, e con un valore di mercato da capogiro.

Quanto valgono i loro cartellini? La rosea afferma che l’Inter non chiederebbe meno di 150 milioni per il capitano, mentre il valore di mercato di Thuram si aggira intorno ai 70 milioni.

